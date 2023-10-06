МИД Азербайджана назвал лицемерием слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде
В МИД Азербайджана сочли лицемерием слова французского лидера Эмманюэля Макрона по поводу отказа Баку от трёхсторонней встречи в Гранаде.
"Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде", — говорится в релизе пресс-службы министерства.
В азербайджанском МИД указали, что именно французская сторона выступила против участия Турции в международной встрече, а также назвали попытки Макрона солгать неподобающим для главы государства подходом.
"Недопустимо то, что Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида и является единственной страной среди стран – членов Евросоюза, не присоединившейся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану", — добавили во внешнеполитическом министерстве.
В министерстве подчеркнули, что в республике многие этнические народы живут в мире и спокойствии, отметив, что Баку подаёт пример своими мультикультурными и мультиэтническими ценностями. Поэтому обвинение Парижа в том, что Азербайджан оккупировал 150 квадратных километров армянских территорий, выглядит смешным. В МИД напомнили, как Франция сама в течение 30 лет закрывала глаза на оккупацию Арменией около четверти территорий Баку.
Напомним, Азербайджан отказался принимать участие во встрече в Гранаде с представителями Армении, Германии, Франции и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Причиной такого решения стал отказ Парижа и Берлина допустить Турцию к переговорам, о чём Баку неоднократно просил. В итоге в пятистороннем формате сформировалась "антиазербайджанская атмосфера". При этом премьер Армении Никол Пашинян заявил, что хотел подписать с Алиевым в Гранаде мирное соглашение.
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