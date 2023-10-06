МИД Азербайджана назвал лицемерием слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде

В МИД Азербайджана сочли лицемерием слова французского лидера Эмманюэля Макрона по поводу отказа Баку от трёхсторонней встречи в Гранаде.

"Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде", — говорится в релизе пресс-службы министерства.

В азербайджанском МИД указали, что именно французская сторона выступила против участия Турции в международной встрече, а также назвали попытки Макрона солгать неподобающим для главы государства подходом.

"Недопустимо то, что Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида и является единственной страной среди стран – членов Евросоюза, не присоединившейся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану", — добавили во внешнеполитическом министерстве.