В Воронеже задержали 54-летнего мигранта, который ранил 9-классника в шею
В Воронеже неадекватный мужчина ранил 15-летнего подростка в шею неустановленным острым предметом. Об этом сообщила в пятницу, 6 октября, пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Злодея искали больше месяца и наконец задержали, передаёт kp.ru.
Мальчик поступил в больницу с колотой раной шеи, потерял много крови, но остался жив. Любопытно, что изначально он не сообщил о нападении, сославшись на то, что просто упал. По какой причине раненый подросток не стал сразу заявлять на обидчика, не уточняется.
Напавшим оказался 54-летний гражданин Азербайджана. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также закрепление доказательственной базы", — сообщили в пресс-службе воронежского управления СК РФ.
А ранее Лайф сообщал, что в Москве напали на 13-летнего сына Виталия Бородина — главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), автора многочисленных доносов на уехавших из России звёзд и иноагентов. Только освободившийся из тюрьмы 40-летний Турал Ганиев затащил подростка в лес в Барвихе, ударил его по голове и запугал жуткой расправой, пригрозив оторвать ему гениталии и помочиться на него.