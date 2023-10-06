В Воронеже задержали 54-летнего мигранта, который ранил 9-классника в шею

В Воронеже неадекватный мужчина ранил 15-летнего подростка в шею неустановленным острым предметом. Об этом сообщила в пятницу, 6 октября, пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Злодея искали больше месяца и наконец задержали, передаёт kp.ru.

Мальчик поступил в больницу с колотой раной шеи, потерял много крови, но остался жив. Любопытно, что изначально он не сообщил о нападении, сославшись на то, что просто упал. По какой причине раненый подросток не стал сразу заявлять на обидчика, не уточняется.

Напавшим оказался 54-летний гражданин Азербайджана. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также закрепление доказательственной базы", — сообщили в пресс-службе воронежского управления СК РФ.