Кто из американских вояк вступил в подземную армию на Украине Оглавление Скай Магаллон: убит под Бахмутом Коберн: сторонник превосходства белой расы Ли Коут: идейный русофоб Спецназовец Меймер: уничтожен "музыкантами" Лоуренс: деньги не пригодились Уэббер: донаты для бедной вдовы Далтон Медлин: не понял предупреждения Джефри Джонс: прихлопнули в Артёмовске Как в США скрывают потери Львов и Киев в ужасе: Армия РФ продолжает уничтожать западных наёмников. Почему в зоне СВО их гибнет всё больше и как встречают эти новости на родине? 20407 20407 Часть западных наёмников, уничтоженных в зоне СВО. Обложка © t.me / Прямой Эфир, © t.me / ЧВК, © t.me / Спецоперация Z, © t.me / Американскiй номеръ, © t.me / Colonelcassad

Похоже, у российских войск с лета 2023 года появился новый акцент: в первую очередь на поле боя и в тылу уничтожаются иностранные наёмники. Недаром в последнее время в сводках появилась целая вереница сообщений об уничтожении военных баз, гражданских гостиниц и штабов со скоплениями иностранных "солдат удачи". Связано это, очевидно, с тем, что глава киевского режима Зеленский с ведома и посыла ЦРУ активизировал вербовку новых наёмников на территории Северной Америки.

Скай Магаллон: убит под Бахмутом

Иерихон Скай Магаллон. Фото © t.me / Colonelcassad

Вплоть до 4 сентября свободу на острие штыка нёс детям Донбасса 28-летний наёмник Иерихон Скай Магаллон, уроженец Лас-Вегаса. Этот борец за торжество демократии ушёл в армию в 17 лет. Повзрослев, стал офицером военной полиции на базе Форт Леонард Вуд, штат Миссури, а затем служил в Национальной гвардии армии Невады.

На Украину подался сразу после начала СВО, ну разумеется, не по службе, а из самых "чистых" и нравственных побуждений. На самом деле у наёмника было одно-единственное убеждение, которое он хотел бы навязать всему миру: каждый должен жить так, как хочет, и плевать на остальных.

К счастью, российские военные под Артёмовском уничтожили американца с помощью дрона. При этом было убито ещё несколько боевиков. Их тела, как и тело Магаллона, американским воякам вытащить из-под огня не удалось. Вот так: они грозились, что тела наших сыновей и отцов будут удобрять землю Украины, но легли в неё сами.

Коберн: сторонник превосходства белой расы

Алекс Брендон Коберн (позывной Хрест). Фото © t.me / Спецоперация Z

4 октября стало известно, что российские военные "задвухсотили" наёмника из Пальмиры (штат Пенсильвания, США) Алекса Брендона Коберна (позывной Хрест). На самом деле Коберн был уроженцем Украины, в шесть лет осиротел и попал в детдом, откуда его увезла в США семья американцев. В Америке Коберн жил в религиозной молодёжной общине YWAM, известной тем, что некоторые выходцы из неё стали "стрелками", то есть начали расстреливать людей в общественных местах.

С началом СВО молодой человек воспылал желанием водрузить американский флаг на территории России. Для этого он сначала отправился воевать с некими злыми русскими в составе батальона наёмников, а на Украине перешёл в подразделение оголтелых нацистов под названием "Стрейт Эйжд" — сторонников превосходства белой расы. Известно, что 23-летний Коберн разделял взгляды латвийского нациста, азовца* Никиты Таренова.

Коберн охотно позировал с флагами украинских боевиков, на которых были написаны лозунги вроде "Всегда первые!". Первым он, увы, не помер, но тем не менее наши ребята с помощью "Герани-2" удачно выписали ему билет в ад.

Ли Коут: идейный русофоб

Дэвид Ли Коут. Фото © t.me / ЧВК

30 сентября был ликвидирован идейный русофоб из США Дэвид Ли Коут, который уже давненько играл на территории Украины в русскую рулетку, но российские военные всё же отправили его к Бандере. О Коуте известно, что ему было 35 лет и он патологически ненавидел "кровавый русский режим". Воевал давно, водил дружбу с идейными нацистами, такими как Майк Данн и Сергей Трепшин.

В зону специальной военной операции американец прибыл по собственному желанию в самом начале боевых действий — весной 2022 года. Орудовал в составе бригады Ивана Богуна, в которую собрались наёмники со всего света. Скорее всего, Коут принимал участие в боях в Херсонской, в Харьковской, в Луганской и в Донецкой областях, был в окопах под Пятихатками, под Попасной, под Изюмом, под Кучерским. Географию Украины успел изучить хорошо, но знания ему не пригодились: наёмник попал в гости к Бандере на территории Запорожской области.

Спецназовец Меймер: уничтожен "музыкантами"

Во время похорон Николаса Меймера. Фото © t.me / Американскiй номеръ

Настоящей знаменитостью стал наёмник из США Николас Меймер. Он погиб в бою в Артёмовске в мае 2023 года. Он родился в городке Бойс штата Айдахо и был профессиональным военным, спецназовцем, имел специализацию сапёра. В американской армии Меймер отслужил 20 лет и вышел в отставку. Но всей хвалёной американской подготовки ему не хватило, чтобы остаться в живых. На Украину попал странным путём: за несколько месяцев до начала СВО он "совершенно случайно" приехал в Испанию якобы для того, чтобы преподавать английский язык.

Научить английскому русских 45-летнему ветерану так и не удалось. При вести о его гибели американцы заявили, что ветеран был убит "под огнём артиллерии или был завален обломками здания", но это не так. Он погиб в бою, а его шевроны стали очередной добычей "музыкантов".

Лоуренс: деньги не пригодились

29 июля 2023 года был уничтожен американский эксперт по оружию, ветеран морской пехоты американец Лэнс Лоуренс. Место его гибели военные США не называют. Не ясно и от чего он отправился на тот свет: то ли попал под миномётный огонь, то ли был уничтожен прицельным огнём дронов. О Лоуренсе известно, что он десять лет служил в армии США, но так и не побывал в боевых действиях. В войне на Украине увидел "шанс применить свои навыки". Лучше бы сидел дома.

Перед журналистами Лоуренс хвастался, что "делает мир лучше, убивая злых русских". На Украину он прибыл в феврале 2023 года и к лету был назначен командиром роты, возглавлял группу огневой поддержки 59-й моторизованной бригады Украины.

К работе относился "с огоньком" — для подчинённых добывал самую лучшую экипировку и лучшее вооружение. Хвастался, что в США он уже заработал много денег, но "всё ещё здесь". По вечерам любил приложиться к бутылке. Сослуживцы рассказывают, какой он был "добрый и отзывчивый". Убийство мирных, видимо, в расчёт не принимается. Мы для них не люди. Ну что ж, поделом наёмнику, деньги ему теперь не понадобятся.

Уэббер: донаты для бедной вдовы

В этот же день, 29 июля, к праотцам отправился ещё один гражданин США — "добрый отец и высоконравственный человек" Эндрю Уэббер. Дома вояка оставил безутешную вдову и двух дочерей-подростков. Это был профессиональный наёмник, поехавший на другой континент убивать русских "во имя свободы и демократии". В 2005 году окончил Военную академию, увлекался медициной, подавал заявление на регистрацию патента в области травматологии. Но вот решил подзаработать на войне! Результат его "достижений" плачевен: теперь на родине собирают донаты для его семьи.

Далтон Медлин: не понял предупреждения

26 сентября российские войска "выписали билет к Бандере" ещё одному несуну свободы и демократии — ветерану армии США техасцу Далтону Медлину. Он был ранен в бою и сутки спустя отправился проведать нацистов в аду. Служил там же, где и Лоуренс, — в 59-й моторизованной бригаде. Имел позывной Гимли. До этого Гимли уже однажды "пометили" наши военные — он был ранен: во время разведывательного рейда американца и его камрадов как следует встретили наши бойцы.

Однако ранение не образумило наёмника. Ну что ж! В некрологе сослуживцы Медлина договорились до того, что он "защищал на Украине американский народ от [ожидаемо] злых русских".

Джефри Джонс: прихлопнули в Артёмовске

Джефри Джонс. Фото © Howard F. Jones Jr.

Ветеран 101-й воздушно-десантной дивизии США Джефри Джонс тоже не внял знакам судьбы. В 2022 году на него упала бетонная стена, и он остался жив лишь благодаря защитному шлему. Но проведя пять дней в госпитале, Джонс решил вернуться на Украину во что бы то ни стало. Если в прошлый раз он пересекал границу страны со стороны ЕС, то на этот раз заброска наёмников происходила из Грузии.

Отец наёмника теперь плачет, что его сын был на Украине "с гуманитарной миссией", но на самом деле Джонс погиб 31 июля 2023 года в Артёмовске во время контратаки на занятые войсками России траншеи. Известно, что он тоже был приёмным ребёнком в семье и его биологическая мать страдала шизофренией, а как известно, это передаётся по наследству.

Как в США скрывают потери

Интересный факт: некоторые уничтоженные наёмники в США числятся как погибшие при несчастном случае. Так, некий 44-летний военный Марк Рисден, уничтоженный на Украине, по данным американских СМИ, погиб, катаясь с друзьями на 23-футовой яхте в Грейт-Бэй. Судно сильно ударилось о препятствие и получило значительные повреждения. Друзья Рисдена попали в госпиталь, а он сам погиб на месте.

Прибегают ли американские власти к сокрытию истинных потерь на Украине, судить сложно. Однако факт: в 2023 году, особенно летом и ближе к осени, в зоне СВО наметился явный отток иностранных "туристов". Не хотят иностранцы удобрять собой и без того жирный украинский чернозём.

Но обольщаться не стоит. На Западе продолжает нарастать антирусская истерия, а значит, желающих показать нам все "прелести" западного мира в ближайшее время меньше не станет. А потому вся надежда — на профессионализм нашей армии.

Авторы Майя Новик