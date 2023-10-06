Арестованный мэр Кизилюрта присваивал деньги на питьевую воду для дагестанцев

Находящийся под арестом мэр дагестанского Кизилюрта Магомед Магомедов присваивал себе бюджетные средства, выделенные на питьевую воду, машины для ЖКХ и ремонт ветхого жилья жителей республики. Об этом узнал SHOT.

По информации канала, правоохранители расследуют причастность Магомедова сразу к нескольким крупным хищениям денег из бюджета. В частности, в 2008 году он присвоил 14 миллионов рублей, которые были выделены для проведения берегозащитных работ в Аймакинском ущелье в селе Гергебиль. А впоследствии он похитил 9 миллионов рублей, предназначенных для проведения берегостроительных работ в селе Аймаки.

Помимо этого, чиновник прикарманил порядка 50 миллионов рублей, на которые должен был построить канал для проведения питьевой воды жителям села Кикуни. Средства выделило Правительство Дагестана распоряжением от 2012 года. Кроме того, в результате действий Магомедова Гергебильский район, откуда он сам родом, остался без КамАЗов для служб ЖКХ.

Помещённый под арест градоначальник перенаправлял в собственный карман госфинансирование, обеспечив себе красивую жизнь. В Гергебиле у него нашлось роскошное и обустроенное по высшему разряду бревенчатое поместье, где он принимал гостей из мира криминала.

Чиновника подозревают не только в хищении средств в колоссальных размерах, но и в связи с громкими убийствами, случившимися за последние 30 лет. В частности, следствие проверяет, причастен ли Магомедов к покушению на руководителя Минсельхоза Дагестана в 1992 году, убийству коммерсанта Сиружудинова и его сына в августе 2006-го, а также его супруги спустя пять лет. А ещё следствие рассматривает версию, согласно которой чиновник в 90-х основал ОПГ из жителей Гергебильского района, а в 1998 году организовал похищение прокурора Махачкалы, расследовавшего захват Госсовета республики.