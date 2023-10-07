Зеленский поручил разобрать семь списанных российских МиГ-25 на запчасти для самолётов ВСУ

Правительство Украины одобрило проект указа Владимира Зеленского об изъятии более 800 единиц движимого имущества России, которое находится на территории страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания кабмина, сказано на сайте Минэкономики.

"Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] о принудительном изъятии имущества России и её резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", — отмечается в сообщении.

Согласно документу, изъять намерены в том числе около 500 вагонов, платформ, цистерн, нефтеналивной танкер, более 300 фур и легковых автомобилей, автоцистерны, стройтехнику, авиационные двигатели. Также в список внесено семь неисправных российских самолётов МиГ-25, которые находятся на территории Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт" с 1994 года. Их намерены разобрать на запчасти к украинским боевым самолётам.

МиГи давно были признаны непригодными к ремонту. Россия трижды соглашалась на утилизацию самолётов — в 1998, 2003 и 2007 году.