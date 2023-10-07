Зеленский поручил разобрать семь списанных российских МиГ-25 на запчасти для самолётов ВСУ
Киев по указу Зеленского конфискует 800 единиц российского движимого имущества
Правительство Украины одобрило проект указа Владимира Зеленского об изъятии более 800 единиц движимого имущества России, которое находится на территории страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания кабмина, сказано на сайте Минэкономики.
"Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] о принудительном изъятии имущества России и её резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", — отмечается в сообщении.
Согласно документу, изъять намерены в том числе около 500 вагонов, платформ, цистерн, нефтеналивной танкер, более 300 фур и легковых автомобилей, автоцистерны, стройтехнику, авиационные двигатели. Также в список внесено семь неисправных российских самолётов МиГ-25, которые находятся на территории Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт" с 1994 года. Их намерены разобрать на запчасти к украинским боевым самолётам.
МиГи давно были признаны непригодными к ремонту. Россия трижды соглашалась на утилизацию самолётов — в 1998, 2003 и 2007 году.
А ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону. Глава немецкого правительства Олаф Шольц тоже назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине.