Посол Антонов пристыдил США за банальную месть после высылки двух российских дипломатов

Нежелание Госдепартамента США аргументировать решение о высылке двух российских дипломатов говорит о том, что Вашингтон пошёл на такой шаг из-за желания отомстить Москве. Так ситуацию прокомментировал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

По словам главы диппредставительства, на запрос о причинах объявления сотрудников посольства персонами нон грата Госдеп не смог дать внятного ответа. Соединённым Штатам попросту нужно показать, что недавняя высылка американских дипломатов из России не осталась без ответа, уверен он.

"Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии", — пришёл к выводу Антонов.

В завершение посол напомнил, что Москва выслала сотрудников Посольства США из-за их попыток вмешаться во внутренние дела государства. Дипломаты наносили ущерб нацбезопасности страны, за что и были выдворены.