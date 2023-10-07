Громкий хлопок прозвучал при осмотре "заминированного" Audi в Люберцах

В подмосковном городе Люберцы ночью 7 октября прозвучал громкий хлопок на улице 3-го Почтового отделения, где проводился осмотр подозрительного автомобиля Audi без номеров. Как сообщает SHOT, перед этим жильцов по громкоговорителю попросили отойти от окон.