Громкий хлопок прозвучал при осмотре "заминированного" Audi в Люберцах
В подмосковном городе Люберцы ночью 7 октября прозвучал громкий хлопок на улице 3-го Почтового отделения, где проводился осмотр подозрительного автомобиля Audi без номеров. Как сообщает SHOT, перед этим жильцов по громкоговорителю попросили отойти от окон.
Место осмотра Audi без номеров в Люберцах из-за сообщения о бомбе. Видео © SHOT
Сапëры продолжают обследовать подозрительную машину. За происходящим из окон наблюдают жители района. На месте находятся наряды полиции и скорая.
Ранее людей вывели из соседнего фитнес-центра "Территория фитнеса". Подозрительную белую иномарку без номеров осматривает робот-сапёр. А жителей квартир расположенного рядом дома предложили отвезти на автобусе в пункт временного размещения.