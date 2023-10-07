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7 октября, 00:18

Громкий хлопок прозвучал при осмотре "заминированного" Audi в Люберцах

В подмосковном городе Люберцы ночью 7 октября прозвучал громкий хлопок на улице 3-го Почтового отделения, где проводился осмотр подозрительного автомобиля Audi без номеров. Как сообщает SHOT, перед этим жильцов по громкоговорителю попросили отойти от окон.

Место осмотра Audi без номеров в Люберцах из-за сообщения о бомбе. Видео © SHOT

Сапëры продолжают обследовать подозрительную машину. За происходящим из окон наблюдают жители района. На месте находятся наряды полиции и скорая.

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Ранее людей вывели из соседнего фитнес-центра "Территория фитнеса". Подозрительную белую иномарку без номеров осматривает робот-сапёр. А жителей квартир расположенного рядом дома предложили отвезти на автобусе в пункт временного размещения.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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