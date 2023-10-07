Байден и Штайнмайер обсудили Украину на переговорах в Белом доме
Президенты США и Германии Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер встретились в Белом доме по случаю празднования немецко-американского дня. Одной из тем переговоров стали усилия стран в области военной и финансовой поддержки киевского режима.
Пресс-служба Белого дома уточнила, что стороны признали прочность двусторонних отношений Берлина и Вашингтона. Державы являются не только союзниками по НАТО, но и близкими партнёрами, сошлись во мнении Байден и Штайнмайер.
"Президенты обсудили продолжающиеся усилия своих стран по предоставлению Украине помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи. Они также обменялись мнениями об укреплении устойчивости демократии, уважении прав человека и важности прозрачного и подотчётного правительства внутри страны", — уточнили в Белом доме.
Тем временем Украина продолжает лишаться поддержки со стороны стран Запада. Так, по мнению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, финансирование Киева в ущерб европейцам является ошибкой. А президент Словакии Зузана Чапутова и вовсе заблокировала предоставление Незалежной нового пакета военной помощи.
Flickr / The White House