Байден и Штайнмайер обсудили Украину на переговорах в Белом доме

Президенты США и Германии Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер встретились в Белом доме по случаю празднования немецко-американского дня. Одной из тем переговоров стали усилия стран в области военной и финансовой поддержки киевского режима.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что стороны признали прочность двусторонних отношений Берлина и Вашингтона. Державы являются не только союзниками по НАТО, но и близкими партнёрами, сошлись во мнении Байден и Штайнмайер.

"Президенты обсудили продолжающиеся усилия своих стран по предоставлению Украине помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи. Они также обменялись мнениями об укреплении устойчивости демократии, уважении прав человека и важности прозрачного и подотчётного правительства внутри страны", — уточнили в Белом доме.