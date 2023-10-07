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7 октября, 01:06

Байден и Штайнмайер обсудили Украину на переговорах в Белом доме

Президенты США и Германии Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер встретились в Белом доме по случаю празднования немецко-американского дня. Одной из тем переговоров стали усилия стран в области военной и финансовой поддержки киевского режима.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что стороны признали прочность двусторонних отношений Берлина и Вашингтона. Державы являются не только союзниками по НАТО, но и близкими партнёрами, сошлись во мнении Байден и Штайнмайер.

"Президенты обсудили продолжающиеся усилия своих стран по предоставлению Украине помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи. Они также обменялись мнениями об укреплении устойчивости демократии, уважении прав человека и важности прозрачного и подотчётного правительства внутри страны", — уточнили в Белом доме.

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Тем временем Украина продолжает лишаться поддержки со стороны стран Запада. Так, по мнению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, финансирование Киева в ущерб европейцам является ошибкой. А президент Словакии Зузана Чапутова и вовсе заблокировала предоставление Незалежной нового пакета военной помощи.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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