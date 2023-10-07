В "заминированном" Audi без номеров в Люберцах не нашли угрозы
Правоохранители в подмосковных Люберцах завершили проверку белого Audi без номеров, в отношении которого поступила информация о заложенной бомбе. Угроза не подтвердилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
"Была проведена эвакуация фитнес-центра, рядом с которым она стояла. Машину проверили — угроза не подтверждена", — успокоил собеседник агентства.
Ранее людей вывели из соседнего фитнес-центра "Территория фитнеса". Подозрительную белую иномарку без номеров начал осматривать робот-сапёр. А жителей квартир расположенного рядом дома предложили отвезти на автобусе в пункт временного размещения.