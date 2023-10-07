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7 октября, 01:24

В "заминированном" Audi без номеров в Люберцах не нашли угрозы

Правоохранители в подмосковных Люберцах завершили проверку белого Audi без номеров, в отношении которого поступила информация о заложенной бомбе. Угроза не подтвердилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Была проведена эвакуация фитнес-центра, рядом с которым она стояла. Машину проверили — угроза не подтверждена", — успокоил собеседник агентства.

Громкий хлопок прозвучал при осмотре "заминированного" Audi в Люберцах

Громкий хлопок прозвучал при осмотре "заминированного" Audi в Люберцах

Ранее людей вывели из соседнего фитнес-центра "Территория фитнеса". Подозрительную белую иномарку без номеров начал осматривать робот-сапёр. А жителей квартир расположенного рядом дома предложили отвезти на автобусе в пункт временного размещения.

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Андрей Бражников
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