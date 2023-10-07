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7 октября, 07:43

Системы ПВО уничтожили три украинские "Точки-У" в небе над Белгородской областью

Системы ПВО уничтожили три украинские "Точки-У" в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трёх оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью", говорится в опубликованном сообщении.

Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма

Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника, летевшего в сторону столицы. Его сбили в Истринском городском округе, никто не пострадал. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

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Матвей Константинов
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