Системы ПВО уничтожили три украинские "Точки-У" в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трёх оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью", — говорится в опубликованном сообщении.