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7 октября, 08:39

Пострадавший от действий полиции Кипра российский журналист вернулся в РФ

МИД РФ: В Россию прилетел журналист, которого жёстко пытались задержать на Кипре

В Россию вернулся журналист "Российской газеты" Александр Гасюк, против которого полиция Кипра применила силу во время задержания. Об этом рассказали в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Сегодня утром корреспондент "Российской газеты", в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию", — говорится в заявлении.

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Напомним, 5 октября в Никосии полицейские жёстко задержали корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, травмировав ему руку. Журналисту потребовалась медицинская помощь. В МИД России потребовали от Кипра извинений в связи с инцидентом, а также вызвали кипрского посла на разговор.

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Татьяна Миссуми
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