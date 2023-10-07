Пострадавший от действий полиции Кипра российский журналист вернулся в РФ
МИД РФ: В Россию прилетел журналист, которого жёстко пытались задержать на Кипре
В Россию вернулся журналист "Российской газеты" Александр Гасюк, против которого полиция Кипра применила силу во время задержания. Об этом рассказали в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.
"Сегодня утром корреспондент "Российской газеты", в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию", — говорится в заявлении.
Напомним, 5 октября в Никосии полицейские жёстко задержали корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, травмировав ему руку. Журналисту потребовалась медицинская помощь. В МИД России потребовали от Кипра извинений в связи с инцидентом, а также вызвали кипрского посла на разговор.
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