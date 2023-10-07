Врачи Мариуполя назвали Путина сильным лидером и пожелали долголетия в день его рождения

"Мы — люди Донбасса — всегда чувствовали себя частью России, искренне рады вернуться домой. Мы ощущаем вашу поддержку и вашу помощь. Благодаря вашим волевым и взвешенным решениям в это непростое время наша республика динамично развивается. Мы горды тем, что у нашей страны такой сильный лидер!" — сказала она.