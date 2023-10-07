Регион

Уведомления отключены

7 октября, 10:54

Врачи Мариуполя назвали Путина сильным лидером и пожелали долголетия в день его рождения

Врачи Мариуполя записали поздравительное видео в день рождения Путина

Врачи Мариуполя поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения, пожелав долголетия и успехов в работе. Видеообращение разместила в телеграм-канале главврач городской больницы интенсивного лечения Валентина Гавриляк.

Врачи Мариуполя поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Видео © t.me / Валентина Гавриляк

"Мы — люди Донбасса — всегда чувствовали себя частью России, искренне рады вернуться домой. Мы ощущаем вашу поддержку и вашу помощь. Благодаря вашим волевым и взвешенным решениям в это непростое время наша республика динамично развивается. Мы горды тем, что у нашей страны такой сильный лидер!" сказала она.

Врачи пожелали Путину крепкого здоровья, долголетия, сил и успехов в работе во имя процветания нашей страны.

Активистки движения "Катюша" сшили Путину свитер с надписью "Один за всех"

Активистки движения "Катюша" сшили Путину свитер с надписью "Один за всех"

Напомним, 7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения. Одним из первых его поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. А глава ДНР Денис Пушилин назвал президента бесспорным лидером, защищающим многонациональный и мультикультурный Русский мир.

Обложка ©

t.me / Валентина Гавриляк

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров