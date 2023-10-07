Экс-премьер Украины раскрыл трагическое будущее страны из-за грязных игр властей
Экс-премьер Азаров: Из-за грязных игр властей Украину ждёт множество трагедий
Множество трагедий из-за грязных пиар-игр киевского режима произойдёт в ближайшее время на Украине, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определённых структур", — написал он в своём телеграм-канале.
Политик рассказал, что на ситуации скажется и нежелание США помогать Украине. Он отметил, что Владимиру Зеленскому становится всё сложнее закрывать на это глаза, а Республиканская партия, которую поддерживает половина населения, тянется к российской стороне.
Азаров раскрыл, что Вашингтон пока не выбыл из этой игры. Президент Джо Байден должен получить больше половины голосов, тогда он сможет продолжать финансировать Киев.
Лайф писал, что украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.
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