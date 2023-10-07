Множество трагедий из-за грязных пиар-игр киевского режима произойдёт в ближайшее время на Украине, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определённых структур", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик рассказал, что на ситуации скажется и нежелание США помогать Украине. Он отметил, что Владимиру Зеленскому становится всё сложнее закрывать на это глаза, а Республиканская партия, которую поддерживает половина населения, тянется к российской стороне.