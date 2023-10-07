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Опубликовано 7 октября 2023, 12:01

Экс-премьер Украины раскрыл трагическое будущее страны из-за грязных игр властей

Экс-премьер Азаров: Из-за грязных игр властей Украину ждёт множество трагедий

Множество трагедий из-за грязных пиар-игр киевского режима произойдёт в ближайшее время на Украине, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определённых структур", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик рассказал, что на ситуации скажется и нежелание США помогать Украине. Он отметил, что Владимиру Зеленскому становится всё сложнее закрывать на это глаза, а Республиканская партия, которую поддерживает половина населения, тянется к российской стороне.

Азаров раскрыл, что Вашингтон пока не выбыл из этой игры. Президент Джо Байден должен получить больше половины голосов, тогда он сможет продолжать финансировать Киев.

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Лайф писал, что украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.

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Александра Мышляева
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