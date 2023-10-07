До 120 человек могли погибнуть, более тысячи пострадали при землетрясении в Афганистане

Количество жертв землетрясения магнитудой 6,2, случившегося сегодня на западе Афганистана, по примерным оценкам, возросло до 120 человек. Об этом сообщило AFP со ссылкой на главу управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари.

"На данный момент в наши данные были включены более тысячи пострадавших женщин, детей и пожилых граждан, а около 120 человек погибло", — заявил Ашари агентству.