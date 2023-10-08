"Мне только хуже": Беременная синхронистка Пацкевич ошарашила фанатов печальной новостью

Российская синхронистка Александра Пацкевич призналась, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем во время беременности. Лечение не даёт результата, а состояние спортсменки продолжает ухудшаться.

"Меня скосила какая-то дикая болезнь. Уже неделю в лёжку! Схема одна и та же: горло – насморк – кашель, но сегодня ещё и сел голос. Делаю всё, что можно в моем положении, но пока мне только хуже", — посетовала Пацкевич.

Комментируя пост трёхкратной олимпийской чемпионки, подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления. Также поклонники посоветовали девушке пить тёплое молоко и запастись барсучьим жиром.