"Мне только хуже": Беременная синхронистка Пацкевич ошарашила фанатов печальной новостью
Беременная синхронистка Пацкевич посетовала на ухудшение здоровья из-за болезни
Александра Пацкевич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashapatskevich
Российская синхронистка Александра Пацкевич призналась, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем во время беременности. Лечение не даёт результата, а состояние спортсменки продолжает ухудшаться.
"Меня скосила какая-то дикая болезнь. Уже неделю в лёжку! Схема одна и та же: горло – насморк – кашель, но сегодня ещё и сел голос. Делаю всё, что можно в моем положении, но пока мне только хуже", — посетовала Пацкевич.
Комментируя пост трёхкратной олимпийской чемпионки, подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления. Также поклонники посоветовали девушке пить тёплое молоко и запастись барсучьим жиром.
Чтобы не подцепить неприятные болезни в период беременности, будущим мамочкам нужно внимательно относиться к своему рациону. Так, в меню следует добавить болгарский перец, который богат витамином C. В качестве десерта же подойдёт небольшое количество малинового варенья.