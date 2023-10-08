Регион

Уведомления отключены

8 октября, 02:22

"Мне только хуже": Беременная синхронистка Пацкевич ошарашила фанатов печальной новостью

Беременная синхронистка Пацкевич посетовала на ухудшение здоровья из-за болезни

<p>Александра Пацкевич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashapatskevich</p>

Александра Пацкевич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashapatskevich

Российская синхронистка Александра Пацкевич призналась, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем во время беременности. Лечение не даёт результата, а состояние спортсменки продолжает ухудшаться.

"Меня скосила какая-то дикая болезнь. Уже неделю в лёжку! Схема одна и та же: горло – насморк – кашель, но сегодня ещё и сел голос. Делаю всё, что можно в моем положении, но пока мне только хуже", — посетовала Пацкевич.

Комментируя пост трёхкратной олимпийской чемпионки, подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления. Также поклонники посоветовали девушке пить тёплое молоко и запастись барсучьим жиром.

"Малыша хоронили отдельно": Стала известна причина трагической гибели беременной девушки на Урале

"Малыша хоронили отдельно": Стала известна причина трагической гибели беременной девушки на Урале

Чтобы не подцепить неприятные болезни в период беременности, будущим мамочкам нужно внимательно относиться к своему рациону. Так, в меню следует добавить болгарский перец, который богат витамином C. В качестве десерта же подойдёт небольшое количество малинового варенья.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров