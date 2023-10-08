В США указали на центральную роль НАТО в истреблении большей части украинцев
Американский ведущий Моррис: НАТО помогло истребить большую часть украинцев
Активная поддержка вооружённого конфликта на Украине со стороны НАТО сделала альянс причастным к истреблению граждан Незалежной в ходе боевых действий. Такого мнения придерживается ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Журналист напомнил, что потери военнослужащих ВСУ за время кризиса составили около полумиллиона человек. Так как средний возраст украинских солдат составляет 40 лет, а всего мужчин этого возраста по состоянию на 2020 год было 300 тысяч, Незалежная лишилась крупного пласта населения. И повинно в этом НАТО, которое накачивает страну оружием и толкает её в горнило контрнаступления, уверен ведущий.
"НАТО помогло убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворило здесь", — отметил Моррис.
Между тем помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса начинает ослабевать. Так, на днях Словакия объявила о прекращении военной поддержки Украины. А ранее аналогичное решение приняла и Польша.
Wikipedia / The Presidential Office of Ukraine