Журналист напомнил, что потери военнослужащих ВСУ за время кризиса составили около полумиллиона человек. Так как средний возраст украинских солдат составляет 40 лет, а всего мужчин этого возраста по состоянию на 2020 год было 300 тысяч, Незалежная лишилась крупного пласта населения. И повинно в этом НАТО, которое накачивает страну оружием и толкает её в горнило контрнаступления, уверен ведущий.