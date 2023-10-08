Алиев: Азербайджану пришло время работать над мирным соглашением с Арменией

Азербайджан готов начать работать над мирным урегулированием конфликта с Арменией. Об этом журналистам заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

"Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трёхстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана", — сказал азербайджанский президент.

Вместе с тем Алиев выразил готовность провести в Грузии встречи с представителями Тбилиси и Еревана, если Армения даст на это своё согласие.