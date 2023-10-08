Регион

Уведомления отключены

8 октября, 11:13

Алиев: Азербайджану пришло время работать над мирным соглашением с Арменией

Азербайджан готов начать работать над мирным урегулированием конфликта с Арменией. Об этом журналистам заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

"Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трёхстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана", — сказал азербайджанский президент.

Вместе с тем Алиев выразил готовность провести в Грузии встречи с представителями Тбилиси и Еревана, если Армения даст на это своё согласие.

Путин напомнил о ключевом решении Армении по Карабаху

Путин напомнил о ключевом решении Армении по Карабаху

Кстати, ранее в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил вероятность возникновения новых конфликтов на Южном Кавказе по вине Франции — из-за её опрометчивых шагов. Так он оценил решение Парижа о поставке военной техники Армении.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров