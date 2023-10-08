"Пари НН" разнёс "Крылья Советов" благодаря голам Севикяна и Зе Турбо
"Пари Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0
"Пари Нижний Новгород" обыграл самарские "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ. Игра прошла на домашнем поле победителей и закончилась со счётом 2:0.
Отличились Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+3). По результатам матча нижегородский клуб с 17 очками поднимается на пятое место турнирной таблицы, а "Крылья" с 21 очком занимают второе место.
К слову, Эдгар Севикян скоро будет выступать за сборную Армении. Ещё в конце лета он ради этого отказался от вызова в национальную команду России. В конце сентября его вызвали на историческую родину.
ТАСС / Александр Щербак