"Пари НН" разнёс "Крылья Советов" благодаря голам Севикяна и Зе Турбо

"Пари Нижний Новгород" обыграл самарские "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ. Игра прошла на домашнем поле победителей и закончилась со счётом 2:0.

Отличились Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+3). По результатам матча нижегородский клуб с 17 очками поднимается на пятое место турнирной таблицы, а "Крылья" с 21 очком занимают второе место.