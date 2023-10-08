Регион

Уведомления отключены

8 октября, 14:36

"Пари НН" разнёс "Крылья Советов" благодаря голам Севикяна и Зе Турбо

"Пари Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0

"Пари Нижний Новгород" обыграл самарские "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ. Игра прошла на домашнем поле победителей и закончилась со счётом 2:0.

Отличились Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+3). По результатам матча нижегородский клуб с 17 очками поднимается на пятое место турнирной таблицы, а "Крылья" с 21 очком занимают второе место.

"Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгромного поражения от "Ахмата"

"Крылья Советов" вылетели из Кубка России после разгромного поражения от "Ахмата"

К слову, Эдгар Севикян скоро будет выступать за сборную Армении. Ещё в конце лета он ради этого отказался от вызова в национальную команду России. В конце сентября его вызвали на историческую родину.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФК Крылья Советов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров