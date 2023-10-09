Байдена сравнили с римским императором Нероном из-за вечеринки на фоне событий в Израиле

Обострение палестино-израильского конфликта не помешало президенту США Джо Байдену устроить вечеринку. О мероприятии в Белом доме сообщил пресс-пул главы государства.

"Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей", — ответил представитель администрации на вопрос журналиста о живой музыке, доносящейся с территории Белого дома.

Это вызвало негативную реакцию консерваторов, сообщает Fox News. В свете последних событий в Израиле и возможности того, что среди заложников в секторе Газа есть американцы, они посчитали неуместным подобное празднество и задались вопросом о приоритетах президента.

"Пока ХАМАС держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой музыкой", — высказался в твиттере сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули.

А один из комментаторов и вовсе сравнил Джо Байдена с Нероном, который "играл на скрипке, когда горел Рим".