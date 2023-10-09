"Не смотреть на отзывы и мышцы": Россиянам рассказали, как найти идеального фитнес-тренера

Тренер в фитнес-зале нужен, чтобы сделать тренировочный процесс эффективным и сбалансированным. Специалист подберёт необходимые упражнения и проконтролирует технику их выполнения. Как выбрать тренера, с которым будет комфортно заниматься в зале, рассказала академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия" Елена Силина.

Эксперт дала россиянам несколько рекомендаций. Во-первых, она посоветовала выбирать того человека, который является для вас мотиватором. Такой тренер поможет сохранить веру в себя, преодолеть сложности и получить нужный результат от тренировок. Во-вторых, стоит попросить тренера показать документы об образовании. Самое главное, чтобы специалист имел высшее или среднее профильное образование. Затем стоит расспросить о прохождении различных курсов, семинаров, тренингов и повышении квалификации. Подобные документы можно попросить в фитнес-клубе.

"Выбор тренера не должен быть обусловлен его физической формой. Конечно, приятно, когда ваш наставник хорошо сложен, имеет подтянутый мышечный корсет и мускулатуру. Для многих это сигнал: "Могу стать таким же!". Однако прежде всего важно, насколько он профессионален в своём деле. Отличительной особенностью тренера должно быть образование, опыт и довольные клиенты, которые прошли через его руки!" — подчеркнула Силина в беседе с kp.ru, добавив, что помочь может портфолио тренера с видео и фото "до" и "после" его подопечных.

По словам эксперта, не нужно выбирать тренера в зависимости от пола. Главное — это профессионализм, стаж, опыт работы, манера общения и знание, как выстраивать тренировочный процесс. Кроме того, Силина не рекомендует обращать внимание на отзывы. По большей части гневные комментарии оставляют токсичные люди, которые придираются ко всем мелочам. Силина советует прислушиваться к своим ощущениям, тогда общее впечатление от занятий и тренера будут достоверными.