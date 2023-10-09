Регион

Уведомления отключены

9 октября, 13:54

Полный крах: Экс-советник Кучмы посоветовал Киеву скорее начать переговоры из-за войны в Израиле

Экс-советник Кучмы: Украине нужно пойти на переговоры с РФ из-за войны в Израиле

Украине нужно как можно скорее начать мирные переговоры с Россией из-за вооружённого конфликта Израиля и Палестины, который отвлечёт внимание Запада. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует", — заявил Соскин на своём ютуб-канале.

Он не исключает, что США больше не дадут денег Киеву, поскольку теперь Вашингтон будет помогать своему главному союзнику на Ближнем Востоке.

"Доигрались?": Медведев упрекнул НАТО за появление в Израиле переданного Киеву оружия

"Доигрались?": Медведев упрекнул НАТО за появление в Израиле переданного Киеву оружия

А ранее всплыло давнее "пророчество" Владимира Жириновского о том, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тогда политик предположил, что эти события могут стать предвестниками третьей мировой войны, подчеркнув особую роль Ирана в них. В Кремле отметили, что это заявление бывшего лидера ЛДПР содержало точный анализ развития событий, а также уточнили, что Москва с большой тревогой наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров