Полный крах: Экс-советник Кучмы посоветовал Киеву скорее начать переговоры из-за войны в Израиле

Украине нужно как можно скорее начать мирные переговоры с Россией из-за вооружённого конфликта Израиля и Палестины, который отвлечёт внимание Запада. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует", — заявил Соскин на своём ютуб-канале.

Он не исключает, что США больше не дадут денег Киеву, поскольку теперь Вашингтон будет помогать своему главному союзнику на Ближнем Востоке.