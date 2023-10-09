Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять меры для достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учётом ранее данных поручений обеспечить в полном объёме по итогам 2023 года достижение... целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", — говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Доклад по этой теме ответственные — премьер Михаил Мишустин и руководители регионов — должны представить президенту до 20 октября.
Напомним, ещё летом Владимир Путин дал поручение правительству своевременно проводить индексацию зарплат бюджетных работников. Позже президент подчеркнул, что за первые шесть месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,7%.
ТАСС / Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ