Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять меры для достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учётом ранее данных поручений обеспечить в полном объёме по итогам 2023 года достижение... целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", — говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.