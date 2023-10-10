Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с "ключевыми лидерами" России

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд сделал заявление в связи с возможным отзывом ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как говорится в сообщении чиновника на официальном сайте организации, он изъявил желание о встрече с российскими властями.

"Я поддерживаю регулярные и тесные контакты с высокопоставленными лицами в России, выступаю за то, что ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества. Я также попросил о возможности встретиться с ключевыми лидерами в Москве как можно раньше", — сообщил он.