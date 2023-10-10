Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с "ключевыми лидерами" России
Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с российскими властями
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. Обложка © ТАСС / ZEUS
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд сделал заявление в связи с возможным отзывом ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как говорится в сообщении чиновника на официальном сайте организации, он изъявил желание о встрече с российскими властями.
"Я поддерживаю регулярные и тесные контакты с высокопоставленными лицами в России, выступаю за то, что ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества. Я также попросил о возможности встретиться с ключевыми лидерами в Москве как можно раньше", — сообщил он.
Кроме того, Флойд подчеркнул, что недавно в нижней палате российского парламента было принято решение рассмотреть этот вопрос дополнительно. Секретарь ОДВЗЯИ сообщил, что глубоко обеспокоен такими решениями законотворцев из России.
Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. Несколько дней назад спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин также сообщил, что совет Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).