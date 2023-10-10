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9 октября, 23:22

Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с "ключевыми лидерами" России

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с российскими властями

<p>Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. Обложка © ТАСС / ZEUS</p>

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. Обложка © ТАСС / ZEUS

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд сделал заявление в связи с возможным отзывом ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как говорится в сообщении чиновника на официальном сайте организации, он изъявил желание о встрече с российскими властями.

"Я поддерживаю регулярные и тесные контакты с высокопоставленными лицами в России, выступаю за то, что ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества. Я также попросил о возможности встретиться с ключевыми лидерами в Москве как можно раньше", — сообщил он.

Кроме того, Флойд подчеркнул, что недавно в нижней палате российского парламента было принято решение рассмотреть этот вопрос дополнительно. Секретарь ОДВЗЯИ сообщил, что глубоко обеспокоен такими решениями законотворцев из России.

Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерений провести ядерные испытания

Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерений провести ядерные испытания

Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. Несколько дней назад спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин также сообщил, что совет Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Алексей Соловьёв
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