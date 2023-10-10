Литературный эксперт рассказал, кто может заменить "Гарри Поттера"

Литературную сагу о "мальчике, который выжил", Гарри Поттере прославили экранизации, считающиеся одними из самых популярных фильмов в мире. Писатели в настоящее время создают много новых интересных литературных циклов, но о них мало кто знает, так как режиссёры не спешат экранизировать эти истории. Основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев рассказал, есть ли в современной литературе претенденты на роль нового "Гарри Поттера".

"Есть, конечно, тиражи книг, которые разово собрали большие продажи. Если сравнивать по критерию "продажи", то можно взять "Код да Винчи" или "Думай и богатей", где было продано, по-моему, более 20 миллионов книг, но "Гарри Поттера" никто даже близко не побил по объёму, по постоянству продаж", — подчеркнул Корнев в беседе с RuNews24.

По его словам, никакие серии книг не могут составить конкуренцию "Гарри Поттеру" Джоан Роулинг, так как здесь по-особенному выстроена структура. Корнев уточнил, что люди взрослели вместе с главным героем литературной серии. Этот приём, скорее всего, получился у писательницы случайно, говорит эксперт. Ещё никто не смог повторить или приблизиться к такому подходу.