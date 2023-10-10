"Зассали, слабаки": Губерниев прошёлся по УЕФА из-за решения по сборным России
Губерниев: УЕФА проявил слабость, отменив допуск к турнирам сборных России U17
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за отмену допуска сборных России среди игроков до 17 лет на международные турниры. Он подчеркнул, что организация проявила слабость и трусость, отменив первоначальное решение под давлением других стран.
"В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали. Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули. <...> Бессовестные люди! Стыдоба!" — приводит "Матч ТВ" слова Губерниева.
Ранее сегодня стало известно, что УЕФА отменил своё же решение о допуске юношеских команд из России на соревнования. В организации заявили, что "технического решения", позволяющего россиянам до 17 лет играть, найти якобы не удалось. Причём до этого исполком УЕФА объявил о допуске до своих турниров юношеских сборных России. После этого Польша, Швеция, Англия, Латвия и Украина заявили о бойкоте всех футбольных матчей с РФ.
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