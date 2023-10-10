УЕФА передумал допускать юношеские сборные России до своих турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил собственное решение о допуске футбольных сборных России среди игроков до 17 лет на международные турниры. Об этом сообщает журналист британского телеканала Sky News Роб Харрис.

"УЕФА отказался от идеи допустить российские команды среди игроков до 17 лет на международные турниры после негативной реакции", — написал Харрис в соцсети X (ранее Twitter).