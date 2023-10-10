УЕФА передумал допускать юношеские сборные России до своих турниров
Журналист Харрис: УЕФА отменил решение о допуске к турнирам сборных России U17
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил собственное решение о допуске футбольных сборных России среди игроков до 17 лет на международные турниры. Об этом сообщает журналист британского телеканала Sky News Роб Харрис.
"УЕФА отказался от идеи допустить российские команды среди игроков до 17 лет на международные турниры после негативной реакции", — написал Харрис в соцсети X (ранее Twitter).
По словам журналиста, УЕФА пошёл на это из-за невозможности найти техническое решение, которое позволило бы играть российским сборным.
Как сообщал Лайф, 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации без гимна, флага и национальной символики, а также не на территории России. После этого в Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из РФ. Также от игры с россиянами отказались Англия, Польша, Литва и Латвия.
ТАСС / IMAGO / ULMER