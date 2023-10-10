В Екатеринбурге соседи вскрыли квартиру и увидели мёртвого преподавателя

В Екатеринбурге соседи обнаружили мёртвым в квартире 59-летнего старшего преподавателя Уральского государственного аграрного университета Игоря Олейника. Они забили тревогу сегодня днём после того, как услышали там грохот. Мужчина жил один и после подозрительных звуков не открыл двери на стук, хотя свет в окнах горел, работал телевизор. Жильцы, несколько раз звонившие полицейским, заявили, что никто из правоохранителей не решился вскрывать квартиру Олейника.

"Пришёл участковый, ему никто двери не открыл в квартиру, он ушёл. В итоге мы несколько часов ещё звонили во все службы, но никто не отреагировал. Мы сразу предположили, что мог случиться инсульт или инфаркт", — приводит слова соседки E1.ru.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что правоохранители опросили жильцов дома. Известно, что два года назад Олейника, который преподавал культуру речи и деловые коммуникации на кафедре иностранных языков, наградили за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.