Арестованный начальник кубанского главка МЧС угодил в реанимацию

Начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин, арестованный в Москве по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы № 24. Об этом пишет РИА "Новости".

Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу на арест Волынкина, но ему потребовалась госпитализация, сообщила помощник судьи. Агентство со ссылкой на источник уточняет, что начальник кубанского главка МЧС уже неделю находится в реанимации.

"Тот факт, что он находится в городской больнице, а не ФСИНовской, может говорить о серьёзности ситуации", — заявил собеседник агентства.

Защита Волынкина в день ареста заявляла о его проблемах со здоровьем. По словам адвокатов, начальник управления страдает сахарным диабетом, гипертонией и онкозаболеванием, связанным с почками. Следствие отмечало, что Волынкин может находиться в СИЗО.