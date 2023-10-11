Арестованный начальник кубанского главка МЧС угодил в реанимацию
Арестованный начальник ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин попал в реанимацию
Начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин, арестованный в Москве по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы № 24. Об этом пишет РИА "Новости".
Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу на арест Волынкина, но ему потребовалась госпитализация, сообщила помощник судьи. Агентство со ссылкой на источник уточняет, что начальник кубанского главка МЧС уже неделю находится в реанимации.
"Тот факт, что он находится в городской больнице, а не ФСИНовской, может говорить о серьёзности ситуации", — заявил собеседник агентства.
Защита Волынкина в день ареста заявляла о его проблемах со здоровьем. По словам адвокатов, начальник управления страдает сахарным диабетом, гипертонией и онкозаболеванием, связанным с почками. Следствие отмечало, что Волынкин может находиться в СИЗО.
Лайф напоминает: Волынкина, у которого есть доступ к секретной информации, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Его задержали 27 сентября в гостинице в Сириусе во время служебной командировки. Подсудимый признал вину и согласился сотрудничать со следствием. В конце сентября его отправили в СИЗО на два месяца. Волынкину грозит до десяти лет колонии.
ТАСС / Эрик Романенко