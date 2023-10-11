Петербуржец захотел через суд вернуть деньги, которые подарил бывшей девушке
Суд отказался возвращать петербуржцу 100 тысяч рублей, подаренные бывшей девушке
Житель Санкт-Петербурга попытался через суд вернуть деньги, которые подарил бывшей возлюбленной. Речь идёт о 100 тысячах рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Мужчина попытался уверить судью в том, что отправил деньги малознакомой женщине по ошибке. Та вернуть их отказалась, а значит, это незаконное обогащение. Однако история выглядела подозрительно, ведь перевод был сделан в декабре 2021-го, а вернуть деньги мужчина потребовал лишь через полтора года. При этом представитель петербуржца не смог пояснить, откуда его клиент узнал паспортные данные и электронную почту ответчицы.
Женщина всё объяснила. Она рассказала, что встречалась с истцом и он переводил ей деньги во время отношений, но после расставания перестал и захотел вернуть средства. Невский суд мужчине отказал.
Ранее Лайф писал про россиянина, который во время развода попросил разделить пополам кредит на 200 тысяч рублей, который он взял для оплаты операции по увеличению груди жены. Тогда адвокат мужчины отметил, что в его практике такое случается впервые. Юрист Людмила Александрова объяснила, почему судиться с бывшими из-за кредита на грудь бесполезно.
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