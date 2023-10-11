Петербуржец захотел через суд вернуть деньги, которые подарил бывшей девушке

Житель Санкт-Петербурга попытался через суд вернуть деньги, которые подарил бывшей возлюбленной. Речь идёт о 100 тысячах рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мужчина попытался уверить судью в том, что отправил деньги малознакомой женщине по ошибке. Та вернуть их отказалась, а значит, это незаконное обогащение. Однако история выглядела подозрительно, ведь перевод был сделан в декабре 2021-го, а вернуть деньги мужчина потребовал лишь через полтора года. При этом представитель петербуржца не смог пояснить, откуда его клиент узнал паспортные данные и электронную почту ответчицы.

Женщина всё объяснила. Она рассказала, что встречалась с истцом и он переводил ей деньги во время отношений, но после расставания перестал и захотел вернуть средства. Невский суд мужчине отказал.