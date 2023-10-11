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11 октября, 14:09

Путин: Запад понимает, что Россия не рухнет

Запад осознаёт, что Россия уже не рухнет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), которое проходит в Москве.

"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже всё понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий", — отметил глава государства, комментируя попытки Запада отказаться от российского газа.

Путин удивился отказу "нравственной" Европы "жевать траву" вместо закупки российского газа

Путин удивился отказу "нравственной" Европы "жевать траву" вместо закупки российского газа

Ранее Путин рассказал о хаосе, который западные элиты внесли в мировой энергорынок. По словам президента, теперь ситуацию придётся исправлять ответственным участникам рынка, таким как Россия. Глава государства также подчеркнул, что долгие годы российские энергоносители были важным элементом социального и экономического благополучия европейских стран, но теперь от них пытаются отказаться.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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