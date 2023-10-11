Путин: Запад понимает, что Россия не рухнет
Запад осознаёт, что Россия уже не рухнет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), которое проходит в Москве.
"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже всё понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий", — отметил глава государства, комментируя попытки Запада отказаться от российского газа.
Ранее Путин рассказал о хаосе, который западные элиты внесли в мировой энергорынок. По словам президента, теперь ситуацию придётся исправлять ответственным участникам рынка, таким как Россия. Глава государства также подчеркнул, что долгие годы российские энергоносители были важным элементом социального и экономического благополучия европейских стран, но теперь от них пытаются отказаться.
ТАСС / Сергей Бобылев