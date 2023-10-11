Путин: Запад понимает, что Россия не рухнет

"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже всё понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий", — отметил глава государства, комментируя попытки Запада отказаться от российского газа.