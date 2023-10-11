Чубайс заявил, что уже вернулся в Израиль, и объяснил, что он делал в Дубае
ТАСС: Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после кратковременной поездки в Дубай
Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс, недавно замеченный в отеле The Ritz-Carlton в Дубае, вернулся в Израиль, где проживал в последнее время. По крайней мере, так утверждает он сам в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль", — приводит агентство слова бывшего российского чиновника.
Напомним, что после начала специальной военной операции Анатолий Чубайс уехал из России и покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. А ранее в соцсетях появилась фотография Чубайса с женой в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Очевидцы утверждают, что снимок был сделан 9 октября. На вопрос Лайфа о своём отъезде из Израиля после начала боевых действий Чубайс отвечать не стал и бросил трубку.
ТАСС / Гавриил Григоров