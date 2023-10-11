Чубайс заявил, что уже вернулся в Израиль, и объяснил, что он делал в Дубае

Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс, недавно замеченный в отеле The Ritz-Carlton в Дубае, вернулся в Израиль, где проживал в последнее время. По крайней мере, так утверждает он сам в беседе с корреспондентом ТАСС.