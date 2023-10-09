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9 октября, 16:00
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Чубайс бросил трубку на вопрос Лайфа о бегстве из Израиля

SHOT: Чубайс бросил трубку после вопроса, куда он вылетает из Израиля с супругой

<p>Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова, вероятно, покидают Израиль. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/57973" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова, вероятно, покидают Израиль. Обложка © Telegram / SHOT

Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс бросил трубку после вопроса журналиста телеграм-канала SHOT, куда он вылетает из Тель-Авива с супругой Авдотьей Смирновой.

Ранее в соцсетях появилась фотография Чубайса с женой, которых, предположительно, заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Очевидцы утверждают, что снимок сделан сегодня, 9 октября.

К слову, также в Сети завирусилась фотография Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой, которые также якобы покидают Израиль. Позже юморист записал видеообращение, в котором опроверг своё намерение покинуть страну. Также Галкин* добавил, что гордится тем, что он израильтянин, но воевать не пойдёт.

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Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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