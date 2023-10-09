Чубайс бросил трубку на вопрос Лайфа о бегстве из Израиля

Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс бросил трубку после вопроса журналиста телеграм-канала SHOT , куда он вылетает из Тель-Авива с супругой Авдотьей Смирновой.

Ранее в соцсетях появилась фотография Чубайса с женой, которых, предположительно, заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Очевидцы утверждают, что снимок сделан сегодня, 9 октября.

К слову, также в Сети завирусилась фотография Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой, которые также якобы покидают Израиль. Позже юморист записал видеообращение, в котором опроверг своё намерение покинуть страну. Также Галкин* добавил, что гордится тем, что он израильтянин, но воевать не пойдёт.