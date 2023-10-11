"Жив, здоров, ел с аппетитом": Сбежавший из Израиля Чубайс объявился в Дубае
В Сети появилось фото Анатолия Чубайса и Авдотьи Смирновой из Дубая
Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс, недавно замеченный в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, объявился в Дубае. Фото бывшего государственного деятеля опубликовал телеграм-канал "Дубай Петрович".
Анатолий Чубайс с женой Авдотьей Смирновой в Дубае. Обложка © Telegram / "Дубай Петрович"
"В бизнес-лаундже аэропорта Дубая замечен бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль", — говорится в подписи к фото.
Компанию Чубайсу за столиком составила его супруга Авдотья Смирнова. Как отмечает телеграм-канал, экс-чиновник "жив, здоров, ел с аппетитом".
Напомним, ранее в соцсетях появилась фотография Чубайса с женой в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Очевидцы утверждают, что снимок был сделан 9 октября. На вопрос Лайфа о своём отъезде из Израиля после начала боевых действий Чубайс отвечать не стал и бросил трубку.
После начала специальной военной операции бывший гендиректор компании "Роснано" Анатолий Чубайс уехал из РФ и покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Сообщалось, что силовики проверяли экс-главу "Роснано" и его окружение на коррупцию. В конце июля 2022 года стало известно, что он попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Позже СМИ узнали, что вместе с женой Чубайс запросил постоянные документы граждан Израиля. Однако сам экс-госдеятель данную информацию опровергал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший гендиректор "Роснано" мог сбежать из России из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры.
Telegram / "Дубай Петрович"