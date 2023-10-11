"Жив, здоров, ел с аппетитом": Сбежавший из Израиля Чубайс объявился в Дубае

Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс, недавно замеченный в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, объявился в Дубае. Фото бывшего государственного деятеля опубликовал телеграм-канал "Дубай Петрович".

Анатолий Чубайс с женой Авдотьей Смирновой в Дубае. Обложка © Telegram / "Дубай Петрович"

"В бизнес-лаундже аэропорта Дубая замечен бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль", — говорится в подписи к фото.