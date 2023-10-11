Leroy Merlin продал россиянке бракованный паркет за 100 тысяч, а она отсудила у них в 8 раз больше

Жительница Санкт-Петербурга по имени Оксана отсудила у Leroy Merlin почти один миллион рублей за скрипящий паркет. Как сообщает SHOT, женщина потратила на паркетную доску чуть больше 100 тысяч рублей, сделала ремонт в своей квартире и впала в состояние шока. За пару недель с паркета марки Tarkett Ingenio слез весь лак, доски покрылись десятками вмятин и стали неистово скрипеть при малейшем прикосновении, не говоря уже о ходьбе по ним.

Петербурженка смогла доказать, что ей продали бракованный паркет, с помощью экспертизы. Фото © SHOT

Теперь Leroy Merlin выплатит ей не только стоимость материалов, но и жирную компенсацию. Фото © SHOT

Оксана вызвала специалистов Leroy Merlin, но те после осмотра обвинили женщину в том, что якобы её рабочие положили паркет с нарушениями, поэтому всё так произошло. Такая реакция петербурженку не устроила. Она наняла независимую экспертизу, которая установила, что доски изначально были дефективными. В укладке рабочих, напротив, нарушений не нашли.

Женщина обратилась в суд, который удовлетворил её иск и обязал руководство гипермаркета вернуть ей помимо стоимости товара ещё более 250 тысяч рублей неустойки, свыше 240 тысяч рублей в виде штрафа, 20 тысяч в качестве моральной компенсации, а ещё возместить траты на проведённую экспертизу и уплатить госпошлину — всего около 750 тысяч рублей.