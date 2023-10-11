Москвичам рассказали, что делать с "летающими вампирами", атаковавшими их квартиры осенью

В соцсетях москвичи делятся видео с комарами, которые, несмотря на наступление холодов, стали появляться в их квартирах. Горожане жалуются, что "летающие вампиры" кусаются и мешают спать. Причём встретить их можно не только на первых этажах дома.

Комары облюбовали московские дома осенью. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Как отметил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, наступление холодов не означает, что комары исчезнут. По его словам, главная особенность городов заключается в наличии множества помещений с постоянной положительной температурой.

"В таких условиях самки комаров могут очень долго сохранять свою активность. Поэтому часть тех насекомых, которые продолжают донимать городских жителей, — это те самки, которые удачно оказались в домах в момент наступления холодов", — отметил он в беседе с "Москвой 24".

Эксперт добавил, что насекомые наведываются к москвичам даже сейчас из-за того, что размножаются прямо в жилых домах. Некоторые из них приспособились к человеку и его жилищу и плодятся в подвалах целый год. Для этого достаточно, чтобы там что-нибудь подтекало, ведь яйца должны попасть в воду, где и будут развиваться личинки.

Марьинский уточнил, что данный процесс занимает две-три недели, затем комары окукливаются, после чего появляются уже взрослые особи. Страдающим от них жильцам эксперт порекомендовал прежде всего обратить внимание на подвал — скорее всего, там есть проблемы, которые надо решить.