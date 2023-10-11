Белый дом хочет подать единый запрос в Конгресс на помощь трём странам

Белый дом намеревается подать в Конгресс единый запрос на допфинансирование. Помощь планируется оказать сразу трём странам — Израилю, Тайваню и Украине. Также эти средства намерены направить на укрепление собственных границ, передаёт телекомпания NBC.

По данным американских чиновников, на данный момент ведётся подготовка этого запроса. Администрация Байдена хочет, чтобы дополнительные средства были потрачены в том числе на производство оружия, ведь помощь упомянутым странам может истощить запасы Пентагона.