Во время расправы брата над сестрой в Уфе их мать спала в соседней комнате
Mash Batash: Мать убитой в Уфе 14-летней девочки была дома во время расправы
Мать убитой в Уфе 14-летней девочки была дома, когда с подростком жестоко расправился старший брат. Женщина спала в соседней комнате, сообщает Mash Batash.
По данным телеграм-канала, 22-летний парень был под наркотиками в момент убийства. Когда сестра вышла из душа в одном полотенце, Сергей стал к ней приставать и повалил на диван. Девочка отбивалась, и парень задушил её. Мать в этот момент спала в соседней комнате.
После расправы парень вынес тело сестры и спрятал в багажнике автомобиля родительницы. Утром мама не обнаружила ни дочь, ни сына, ни ключей от машины, а когда спустилась во двор, нашла тело дочки. В панике женщина взяла её на руки и занесла домой. Убийца же в этот момент прятался на чердаке многоэтажки недалеко от дома.
Напомним, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины матери. Предположительно, сводный брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. Причиной трагедии могла быть ревность: 22-летнего парня могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай. Сейчас подозреваемый задержан и находится в ИВС.
СК РФ