Во время расправы брата над сестрой в Уфе их мать спала в соседней комнате

Мать убитой в Уфе 14-летней девочки была дома, когда с подростком жестоко расправился старший брат. Женщина спала в соседней комнате, сообщает Mash Batash.

По данным телеграм-канала, 22-летний парень был под наркотиками в момент убийства. Когда сестра вышла из душа в одном полотенце, Сергей стал к ней приставать и повалил на диван. Девочка отбивалась, и парень задушил её. Мать в этот момент спала в соседней комнате.

После расправы парень вынес тело сестры и спрятал в багажнике автомобиля родительницы. Утром мама не обнаружила ни дочь, ни сына, ни ключей от машины, а когда спустилась во двор, нашла тело дочки. В панике женщина взяла её на руки и занесла домой. Убийца же в этот момент прятался на чердаке многоэтажки недалеко от дома.