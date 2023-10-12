48-летняя гимнастка Чусовитина собралась на Олимпиаду в Париже

Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина — единственная спортсменка в истории, выступавшая на восьми Олимпиадах — заявила, что хочет пройти отбор свои девятые Игры — в Париже в 2024 году. Узбекистанская спортсменка отметила, что до сих пор получает от своего дела удовольствие.

"На Азиатских играх почувствовала, что всё постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году. Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику", — сказала она в интервью "МК-Спорт".

Так, квалификация начнётся в феврале 2024 года: четыре Кубка мира по спортивной гимнастике, после которых трёх лучших спортсменок допустят до Олимпиады. Чусовитина подчеркнула, что будет бороться и постарается отдать все силы, чтобы всё получилось.

Напомним, Оксана Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве, трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и чемпионкой Азиатских игр. Всего она выступала на восьми летних Олимпийских играх: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 годов, что является абсолютным рекордом в спортивной гимнастике.