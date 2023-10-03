"Остаётся принять": Сноубордист Уайлд высказался о бане российского спорта
Олимпийский чемпион Уайлд смирился с баном России на международных соревнованиях
Вик Уайлд. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд признался, что смирился с отменой российского спорта. При этом 37-летний уроженец США, выступающий за Россию, всё ещё надеется выступить на Олимпийских играх в Милане в 2026 году.
"Правильные эти решения или нет, они уже приняты, так что и мне остаётся их принять. А рассуждения об их правильности или неправильности меня только расстраивают. За 10 лет выступлений в России я сталкивался с разными негативными ситуациями и научился просто концентрироваться на том, что я могу контролировать. Поэтому продолжаю бороться, когда что-то от меня зависит. А если нет, то остаётся это принять", — подчеркнул российский спортсмен в беседе с "Газетой.ru".
Сноубордист добавил, что уже хотел завершить карьеру, но в России многое изменилось. Уайлд признался, что ему бы очень хотелось выиграть Олимпиаду, которая пройдёт в Италии.
Вик Уайлд стал гражданином России в 2012 году. Сразу после получения гражданства стал выступать за РФ. В составе сборной России сноубордист выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а в прошлом году в Пекине стал бронзовым призёром.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Запрещено участвовать спортсменам, которые открыто высказались в поддержку СВО или имеют связи с силовыми ведомствами РФ. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала ОКР гнуть свою линию в вопросе допуска российских спортсменов, назвав критерии допуска "чрезмерными, необоснованными и дискриминационными". А председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские атлеты не готовы отказываться от Родины ради Олимпиады.