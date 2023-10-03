"Остаётся принять": Сноубордист Уайлд высказался о бане российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд признался, что смирился с отменой российского спорта. При этом 37-летний уроженец США, выступающий за Россию, всё ещё надеется выступить на Олимпийских играх в Милане в 2026 году.

"Правильные эти решения или нет, они уже приняты, так что и мне остаётся их принять. А рассуждения об их правильности или неправильности меня только расстраивают. За 10 лет выступлений в России я сталкивался с разными негативными ситуациями и научился просто концентрироваться на том, что я могу контролировать. Поэтому продолжаю бороться, когда что-то от меня зависит. А если нет, то остаётся это принять", — подчеркнул российский спортсмен в беседе с "Газетой.ru".

Сноубордист добавил, что уже хотел завершить карьеру, но в России многое изменилось. Уайлд признался, что ему бы очень хотелось выиграть Олимпиаду, которая пройдёт в Италии.