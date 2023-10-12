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12 октября, 11:53

Лавров счёл признанием безысходности слова Зеленского о завершении конфликта с РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации счёл признанием безысходности слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Москвой.

"Я думаю, как признание безысходности. <...> Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", — сказал дипломат журналистам.

Зеленский внезапно засобирался в Израиль

Зеленский внезапно засобирался в Израиль

Напомним, на днях Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на "последней и самой сложной" стадии. Он отметил, что сейчас идёт "последняя часть" конфликта, в связи с чем у Киева "много страхов". При этом вопрос о том, когда именно закончатся боевые действия, поставил политика в тупик. А бывший разведчик американских вооружённых сил Скотт Риттер, в отличие от него, уверенно предсказал конец украинского конфликта. По его мнению, по завершении специальной военной операции ВСУ ждёт только один исход — неминуемый крах и позорное поражение, а случится это уже через 12 месяцев.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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