" Я думаю, как признание безысходности. <...> Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", — сказал дипломат журналистам.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на "последней и самой сложной" стадии. Он отметил, что сейчас идёт "последняя часть" конфликта, в связи с чем у Киева "много страхов". При этом вопрос о том, когда именно закончатся боевые действия, поставил политика в тупик. А бывший разведчик американских вооружённых сил Скотт Риттер, в отличие от него, уверенно предсказал конец украинского конфликта. По его мнению, по завершении специальной военной операции ВСУ ждёт только один исход — неминуемый крах и позорное поражение, а случится это уже через 12 месяцев.