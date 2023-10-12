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Опубликовано 12 октября 2023, 11:59
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Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Николаевской области и под Одессой

МО РФ: Уничтожен склад военной техники ВСУ в районе Измаила под Одессой

Российские военные поразили склад украинской военной техники в районе города Измаила под Одессой. Такие данные озвучила журналистам в четверг, 12 октября, пресс-служба Министерства обороны.

Кроме того, на аэродроме Миргород под Полтавой и ещё одном, в Днепре, уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.

"В районе города Измаила Одесской области поражён склад военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Солончаки Николаевской области поражён ангар с десантными катерами ВСУ", — проинформировали в ведомстве.

ВС России уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области
ВС России уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области

Ранее Лайф писал, что припортовая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена в результате ночных взрывов, а в конце сентября Лайф рассказывал о повреждениях склада в Одесской области, в котором хранилось порядка тысячи тонн зерна. Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнял, что были организованы разбор и вывоз продукции.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Алексей Берковиц
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