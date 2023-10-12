Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Николаевской области и под Одессой

Российские военные поразили склад украинской военной техники в районе города Измаила под Одессой. Такие данные озвучила журналистам в четверг, 12 октября, пресс-служба Министерства обороны.

Кроме того, на аэродроме Миргород под Полтавой и ещё одном, в Днепре, уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.

"В районе города Измаила Одесской области поражён склад военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Солончаки Николаевской области поражён ангар с десантными катерами ВСУ", — проинформировали в ведомстве.