Адвокат объяснила, какое наказание грозит Вовану и Лексусу после звонка в МИД Финляндии

За невинный розыгрыш над руководителем МИД Финляндии Элиной Валтонен российским пранкерам Вовану и Лексусу не грозит никакого серьёзного наказания, заявила адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш.

"Прежде всего в действиях Вована и Лексуса нет никакого уголовного преступления. Поэтому против наших ребят расследование начинаться даже не будет. Скорее всего, здесь под вопрос будет поставлена компетенция внешнеполитического ведомства Финляндии и то, что возможно позвонить министру", — пояснила она в беседе с радио "Комсомольская правда".

Адвокат раскритиковала работу финского министерства, назвала её непрофессиональной и отметила, что к компетентности сотрудников есть большие вопросы. При этом Валтонен она сочла жертвой западной пропаганды: министр просто как мантру заучила некоторые фразы и заявления, которые она слышит из СМИ и в Еврокомиссии.

"Она не поняла, что это шутка. Это отсутствие просто, наверное, какого-то опыта жизненного. Или вся ситуация у них в МИД поставлена на какой-то бытовой уровень, что можно позвонить и поговорить вот так с министром, причём на политические темы", — добавила Ярмуш.