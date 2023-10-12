Адвокат объяснила, какое наказание грозит Вовану и Лексусу после звонка в МИД Финляндии
Адвокат Ярмуш: Вовану и Лексусу ничего не грозит после пранка с МИД Финляндии
За невинный розыгрыш над руководителем МИД Финляндии Элиной Валтонен российским пранкерам Вовану и Лексусу не грозит никакого серьёзного наказания, заявила адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш.
"Прежде всего в действиях Вована и Лексуса нет никакого уголовного преступления. Поэтому против наших ребят расследование начинаться даже не будет. Скорее всего, здесь под вопрос будет поставлена компетенция внешнеполитического ведомства Финляндии и то, что возможно позвонить министру", — пояснила она в беседе с радио "Комсомольская правда".
Адвокат раскритиковала работу финского министерства, назвала её непрофессиональной и отметила, что к компетентности сотрудников есть большие вопросы. При этом Валтонен она сочла жертвой западной пропаганды: министр просто как мантру заучила некоторые фразы и заявления, которые она слышит из СМИ и в Еврокомиссии.
"Она не поняла, что это шутка. Это отсутствие просто, наверное, какого-то опыта жизненного. Или вся ситуация у них в МИД поставлена на какой-то бытовой уровень, что можно позвонить и поговорить вот так с министром, причём на политические темы", — добавила Ярмуш.
Напомним, в МИД Финляндии начали расследование после беседы главы ведомства Элины Валтонен с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. Вован и Лексус в разговоре представились одним из африканских политиков и подняли ряд интересных тем. Их собеседница, к слову, была весьма откровенна и рассказала, что вступление Финляндии в НАТО лишь формальность, поскольку за последнее десятилетие страна активно расширяла партнёрство с альянсом. Как отметили многие эксперты, в том числе политолог Николай Межевич, реакция финского МИД на пранк оказалась крайне дилетантской.
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