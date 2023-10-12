В "Роскосмосе" не увидели паники у NASA после утечки в модуле "Наука" на МКС
Глава "Роскосмоса" Борисов: NASA не паникует из-за ситуации с модулем "Наука"
У американской стороны нет опасений и тревоги после разгерметизации радиатора российского модуля "Наука" на МКС, ситуация считается рядовой. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов журналистам, пишет ТАСС.
"Я пообщался с американскими коллегами, у них никакой паники нет. Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьёзного анализа и устранения", — пояснил он.
Борисов добавил, что подобные нештатные ситуации возникают на МКС, как правило, по двум причинам. Первая — приличный возраст станции и изношенность элементов. Вторая — большой объём околоземного мусора, за которым нужно усиливать мониторинг, чтобы предотвратить столкновения с ним.
Напомним, на МКС произошла утечка из радиатора российского сегмента. Она не представляет угрозы для станции и экипажа. Основной контур терморегулирования модуля продолжает работать в штатном режиме. Специалисты "Роскосмоса" по камерам смогли установить точное место утечки.