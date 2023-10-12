В "Роскосмосе" не увидели паники у NASA после утечки в модуле "Наука" на МКС

У американской стороны нет опасений и тревоги после разгерметизации радиатора российского модуля "Наука" на МКС, ситуация считается рядовой. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов журналистам, пишет ТАСС.

"Я пообщался с американскими коллегами, у них никакой паники нет. Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьёзного анализа и устранения", — пояснил он.