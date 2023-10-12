Пассажирка экстренно севшего рейса Москва – Сочи умерла, не дождавшись медиков

60-летняя пассажирка самолёта авиарейса Москва – Сочи, который совершил экстренную посадку в Волгограде, скончалась после жалоб на недомогание. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно сошло с маршрута в четверг вечером, когда одна из пассажирок сообщила стюардессе об ухудшении самочувствия. К приземлившемуся самолёту была направлена бригада скорой помощи, но врачи не успели помочь туристке.

"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира", — цитирует сообщение комитета РИА "Новости".