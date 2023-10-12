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12 октября, 19:02

Пассажирка экстренно севшего рейса Москва – Сочи умерла, не дождавшись медиков

60-летняя пассажирка самолёта авиарейса Москва – Сочи, который совершил экстренную посадку в Волгограде, скончалась после жалоб на недомогание. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно сошло с маршрута в четверг вечером, когда одна из пассажирок сообщила стюардессе об ухудшении самочувствия. К приземлившемуся самолёту была направлена бригада скорой помощи, но врачи не успели помочь туристке.

"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира", цитирует сообщение комитета РИА "Новости".

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Сразу два похожих случая произошли в сентябре. Первой жертвой авиаперелёта стала 17-летняя россиянка, следовавшая в Анталью. А спустя неделю в воздухе скончалась пассажирка рейса Владивосток – Чита.

Обложка ©

Unsplash / Hanson Lu

Илья Пушкарев
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