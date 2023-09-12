Плакали и молились: Пассажирка рассказала, что происходило на борту А320 перед посадкой в поле

Пассажирка рейса Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в районе села Убинское Новосибирской области, рассказала SHOT об обстановке на борту и о том, как себя вели бортпроводники. По словам Алины Захаровой, уже перед приземлением в Омске им объявили, что лайнер готовится к экстренной посадке.

Пассажирка севшего под Новосибирском A320 рассказала, как их готовили к посадке. Видео © SHOT

"Объявили о том, что нас ждёт экстренная посадка. Самолёт сменил курс, все переглядывались, никто ничего не понимал. Все поняли, что что-то не так, а что именно произошло, никто не понимал. Но все были спокойны", — сказала она.

Уже когда лайнер стал снижаться вдали от города, бортпроводники стали готовить пассажиров к эвакуации. Именно в тот момент, призналась девушка, "все поняли, что творится что-то страшное": кто-то вёл себя спокойно, другие плакали, а некоторые молились. Были и те, кто подбадривал перенервничавших людей.