Плакали и молились: Пассажирка рассказала, что происходило на борту А320 перед посадкой в поле
Пассажирка севшего под Новосибирском A320 рассказала, как их готовили к посадке
Пассажирка рейса Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в районе села Убинское Новосибирской области, рассказала SHOT об обстановке на борту и о том, как себя вели бортпроводники. По словам Алины Захаровой, уже перед приземлением в Омске им объявили, что лайнер готовится к экстренной посадке.
Пассажирка севшего под Новосибирском A320 рассказала, как их готовили к посадке. Видео © SHOT
"Объявили о том, что нас ждёт экстренная посадка. Самолёт сменил курс, все переглядывались, никто ничего не понимал. Все поняли, что что-то не так, а что именно произошло, никто не понимал. Но все были спокойны", — сказала она.
Уже когда лайнер стал снижаться вдали от города, бортпроводники стали готовить пассажиров к эвакуации. Именно в тот момент, призналась девушка, "все поняли, что творится что-то страшное": кто-то вёл себя спокойно, другие плакали, а некоторые молились. Были и те, кто подбадривал перенервничавших людей.
"Страшно было, когда стюардессы говорили, как себя вести, где запасные выходы. Тогда приходило осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация, неизвестно, выживем мы или нет", — добавила Алина.
Напомним, минувшим утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Находясь в воздухе, экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и принял решение садиться в Новосибирске, однако посадка произошла в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Начата проверка, заведено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам.
ТАСС / Гульнара Иванова