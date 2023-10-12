На Украине завели новое дело о госизмене против экс-премьера Николая Азарова
Экс-премьер Украины Николай Азаров. Обложка © Telegram / Николай Азаров
Киев предъявил обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя, покушении на территориальную целостность страны и госизмене экс-премьеру Николаю Азарову (2010–2014 годы), ныне находящемуся на территории России. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему премьер-министру Украины и двум его помощницам — гражданкам Украины — сообщено о подозрении", — говорится в сообщении ведомства.
Азарова обвиняют в создании телеграм-канала с "публикациями пропагандистского характера", формирующими антиукраинские настроения. Помощницы, по данным следствия, являются администраторами канала, причём одна из них — начальница организационного отдела в киевской райгосадминистрации, ей обвинение предъявлено лично. Другой сотруднице той же администрации, уехавшей в Россию, обвинение, как и экс-премьеру, предъявлено заочно.
Напомним, в марте 2021 года бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму. Политик в ответ назвал эти обвинения безосновательными и антиконституционными.