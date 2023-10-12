На Украине завели новое дело о госизмене против экс-премьера Николая Азарова

Киев предъявил обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя, покушении на территориальную целостность страны и госизмене экс-премьеру Николаю Азарову (2010–2014 годы), ныне находящемуся на территории России. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему премьер-министру Украины и двум его помощницам — гражданкам Украины — сообщено о подозрении", — говорится в сообщении ведомства.