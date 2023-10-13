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12 октября, 22:05

МИД Молдавии опроверг данные об отказе принять самолёт с беженцами из Израиля

Советник министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров со ссылкой на посла страны в Тель-Авиве Александра Ройтмана опроверг обвинения в отказе принять самолёт с молдавскими гражданами, которые решили покинуть Израиль.

"Я разговаривал с послом Республики Молдова, который в свою очередь беседовал с представителями аэропорта Израиля. Никаких препятствий со стороны нашей власти нет, это фейки и спекуляции. Поскольку в аэропорту Израиля проводится много рейсов, а взлёты и посадки осуществляются организованно, нас проинформировали, что несколько рейсов вылетят с опозданием, в том числе и упомянутый", — цитирует МИД Захарова.

По сведениям министерства, более 600 граждан Израиля вылетели в Молдавию с момента обострения конфликта. Также свыше 300 граждан Молдавии вернулись домой из Израиля с 7 по 12 октября, ещё дожидаются возвращения 252 человека. Один гражданин республики погиб.

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А ранее Египет и Израиль пришли к соглашению по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан с территории сектора Газа. МИД РФ также составляет эвакуационные списки российских граждан для вывоза из Палестины.

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Андрей Бражников
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