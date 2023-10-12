Захарова сообщила о составлении эвакуационных списков граждан РФ из Палестины

"Сейчас идёт формирование списков. Людей много. Как вы понимаете, регулярных рейсов туда не осуществляется и никакой возможности им самостоятельно добраться до тех мест, откуда можно было бы покинуть эту территорию в направлении России, подсесть уже на регулярный рейс, нет", — отметила она в эфире "Соловьёв Live".