Захарова сообщила о составлении эвакуационных списков граждан РФ из Палестины
МИД РФ составляет эвакуационные списки российских граждан для вывоза из Палестины. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Сейчас идёт формирование списков. Людей много. Как вы понимаете, регулярных рейсов туда не осуществляется и никакой возможности им самостоятельно добраться до тех мест, откуда можно было бы покинуть эту территорию в направлении России, подсесть уже на регулярный рейс, нет", — отметила она в эфире "Соловьёв Live".
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери. Известно, что в Палестине и Израиле находятся тысячи россиян. В Кремле ранее назвали их судьбу "приоритетом номер один".
ТАСС / Валерий Шарифулин