Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся обстрелу, люди прячутся под стойками
Аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве подвергся обстрелу со стороны ХАМАС. В соцсетях распространяются видео, на которых люди лежат на полу и прячутся под стойками во время авиаударов.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся обстрелу, люди прячутся под стойками. Видео © X (Twitter) / CALI ES CALI / Aurora Borealis
На кадрах видно, что в числе тех, кто оказался в аэропорту в этот момент, есть и дети, слышны их крики. Между тем боевое крыло ХАМАС сообщило, что проводит обстрел "в ответ на нападение на мирных жителей".
Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.
Twitter.com / CALI ES CALI / Aurora Borealis