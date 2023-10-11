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11 октября, 14:11

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся обстрелу, люди прячутся под стойками

Аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве подвергся обстрелу со стороны ХАМАС. В соцсетях распространяются видео, на которых люди лежат на полу и прячутся под стойками во время авиаударов.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся обстрелу, люди прячутся под стойками. Видео © X (Twitter) / CALI ES CALI / Aurora Borealis

На кадрах видно, что в числе тех, кто оказался в аэропорту в этот момент, есть и дети, слышны их крики. Между тем боевое крыло ХАМАС сообщило, что проводит обстрел "в ответ на нападение на мирных жителей".

Израиль ввёл запретную зону вокруг сектора Газа

Израиль ввёл запретную зону вокруг сектора Газа

Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.

Обложка ©

Twitter.com / CALI ES CALI / Aurora Borealis

Никита Осипов
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