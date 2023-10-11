Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся обстрелу, люди прячутся под стойками

Аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве подвергся обстрелу со стороны ХАМАС. В соцсетях распространяются видео, на которых люди лежат на полу и прячутся под стойками во время авиаударов.

На кадрах видно, что в числе тех, кто оказался в аэропорту в этот момент, есть и дети, слышны их крики. Между тем боевое крыло ХАМАС сообщило, что проводит обстрел "в ответ на нападение на мирных жителей".