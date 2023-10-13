Знакомый найденной в Москве женщины без головы сознался в её убийстве и расчленении

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины житель Москвы признал свою вину. Об этом сообщили в столичном управлении СК. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела раскаивается в содеянном.

Подозреваемый в расчленении женщины москвич признал вину. Видео © t.me / Столичный СК

Мужчина был доставлен на допрос к следователям вечером 13 октября. Ведомство опубликовало кадры, на которых подозреваемого в наручниках ведут в здание СК. Он не стал увиливать от правосудия и сознался в совершении преступления.

"В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — уточнили позже в СК.